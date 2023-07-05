Emrah Başsan'ın yeni adresi belli oldu

Geçen sezonu Yukatel Kayserispor'da tamamlayan Emrah Başsan, Sivasspor'a transfer oldu.

Emrah Başsan'ın yeni adresi belli oldu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Deneyimli futbolcu, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emrah Başsan, geçen sezon Yukatel Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymiş, 3 gol kaydetmişti. (AA)

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