Emrah çocuklarıyla fotoğrafını paylaştı ortalık karıştı

Şarkıcı Emrah'ın yıllardır görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, bir süredir aşk yaşadığı Eda İrap ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Tayfun Erdoğan, Eda İrap ile evlenmişti. Çiftin nikah şahidi Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço olmuştu.

OĞLUNUN NİKAHINA GİTMEDİ

Nikâh törenine gitmeyen Emrah Erdoğan'ın oğlunun yanında olmaması ve sosyal medyadan konuya ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmaması dikkatlerden kaçmamıştı.

ÇOCUKLARIYLA MUTLULUK POZU VERDİ

Emrah son olarak çocukları Elyesa ve Eleysa ile sevgi dolu karesini paylaştı.

Çocuklarını gözlerden uzak büyüten ünlü şarkıcının paylaşımı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ünlü isme yorum yağdı.