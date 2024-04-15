Emrah Safa Gürkan'dan Şahan'a tarih dersi

Dünyaca ünlü Ottoman History Podcast'ın iki kurucu editöründen biri olduğu gibi Fatih ve Rise of Empires: Ottoman dizisinin de danışmanlığını üstlenen ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan, Recep İvedik karakteriyle ününü ülke çapına taşıyan Şahan Gökbakar'a adeta tarih dersi verdi.

FluTV isimli YouTube kanalında İlker Canikligil ile beraber 32 bölüm yayınlanan "Olmaz Öyle Saçma Tarih programıyla popüler tarihin ülkemizde sevilmesine ön ayak olan ve şimdilerde Omnibus adlı kişisel Youtube kanalında içerikler üreten Emrah Safa Gürkan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın dün gece saatlerinde sosyal medya platformundan "Bıktık be abicim. Ne b*ktan döneme denk geldik. Ne virusu biteeer, savaşı... Bıktııık!" diye bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar'ın söz konusu mesajı paylaşmasından kısa bir süre sonra konuya dahil olan Gürkan, Gökbakar'ın paylaşımını şu yorumla paylaştı:

"Tamam Kurt Cobain de intihar etti, herkesin kendine göre bir dramı var ama o kadar da kötü zamanlardan geçmiyoruz.

Burada sorun: Bizden önceki kuşak bir eli balda bir eli balda yaşadı ve bunu yaparken de ileriye doğru borçlanıp bizi yük eşeğine çevirdi.

Hayır bir de hala tavsiye veriyorlar"

Gürkan'ın bu yorumu karşısında Gökbakar'ın sessizliği sürüyor.