Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi’nde (BKM) 2023’te gerçekleştiği öne sürülen 100 milyon TL'lik ihale yolsuzluğu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında olan Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener tahliye edildi.

Tahliye haberini Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz, köşesinden duyurdu.

Saymaz köşesinde, "örgüt lideri" olarak gösterilen Emrah Şener'in 1 ayda tahliye edildiğine dikkat çekerken dün ev hapsine alındığını belirtti.