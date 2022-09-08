﻿Galatasaray'dan flaş Emre Akbaba kararı: Geri gönderdiler

Galatasaray'da üst üste yapılan flaş transferlerden sonra üst üste ayrılık kararları da geldi.

Sarı kırmızılı kulüp Emre Kılınç'ı ve Taylan Antalyalı'yı Ankaragücü'ne, Luyindama'yı da Antalyaspor'a kiralamıştı.

Son olarak Emre Akbaba da geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Alanyaspor'a bir kez daha kiralık gönderildi.

29 yaşındaki futbolcuyu Adana Demirspor'un da istediği, ancak kendisinin Alanyaspor'u tercih ettiği belirtildi.

Galatasaray, 2018'de Emre'yi Alanyaspor'dan 4 milyon euroya transfer etmiş, geçen sezon ise kiralık olarak yine Alanyaspor'a vermişti.

Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Emre, bu sezon başında büyük umutlarla takıma katılmıştı.

Bu sazon sarı kırmızılı formayla 5 maçta mücadele eden Emre'nin Galatasaray macerası yine kısa sürdü ve Alanyaspor'un yolunu tuttu. Emre'nin Galatasaray'la olan sözleşmesi 2023'te bitiyor.