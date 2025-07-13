Emre Altuğ’dan sevgilisi hakkında aşk dolu sözler!

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Emre Altuğ’dan sevgilisi hakkında aşk dolu sözler!

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, katıldığı bir programda yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu.

Uzun süredir özel hayatını kameralardan uzak tutan Emre Altuğ, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü ilişkisiyle ilgili sessizliğini bozdu. Çağla Şikel ile olan birlikteliği 2015 yılında sonlandıran ünlü şarkıcının yeni ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sevgilisine yönelik söylemlerde bulunmaktan kaçınan Altuğ sessizliğini bozdu.


"GİZLEMEK GİBİ BİR DERDİMİZ YOK"

Altuğ, "Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum. Bir seneye yakındır birlikteyiz. Sanat camiasından ama çok tanıdığınızı zannetmiyorum. Bizim civarımızda ama kendisi, 'Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok' diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum" dedi.

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