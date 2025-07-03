Emre Altuğ'un yeni klibi tepki çekti! Partneriyle aynı dondurmayı...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Orhan karakteriyle dikkat çeken ünlü şarkıcı Emre Altuğ, yaz ayının gelmesiyle yeni şarkısı için çalışmalara başladı. Altuğ’un klibindeki görüntüler tepki çekti.

Yalı Çapkını dizisinin final yapmasıyla birlikte ünlü isim sahne çalışmalarına ağırlık vermeye başladı. Mirkelam ile birlikte 'En Gerçeği' isimli bir şarkıyı seslendiren Altuğ yeni şarkısına bir de klip çekti.

KLİBE TEPKİ YAĞDI

Emre Altuğ’un yaz temalı klibi sosyal medyanın gündemine oturdu. Altuğ'un klipte partneriyle birlikte aynı dondurmayı yaladığı anlar tepki çekti.

Emre Altuğ'un klip görüntülerine; 'Hiç hoş değil', 'Bu klip senaryosunu kim yazıyor çok merak ediyorum gereksiz', 'Şarkıyı dinlemeye gerek yok klipten kaybettin zaten', 'Çocuklar izliyor lütfen ama utandım', 'Oysa çok güzel bir çizginiz vardı sizin' gibi yorumlar yapıldı.