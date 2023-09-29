Emre Bayraktar Samsunspor taraftarından özür diledi

Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, kaybettikleri Gaziantep FK maçında verdiklerini görüntüden dolayı camiadan özür diledi.

KAYNAK: İHA
Emre Bayraktar Samsunspor taraftarından özür diledi

Gaziantep FK maçından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Samsunspor’da geçici olarak takımın başında görev alan Emre Bayraktar, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Bayraktar, “Bugün çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maç için çok çalıştık. Tesisten dışarı çıkmadık diyebilirim. Sonucu ise alamadık. İlk 17 dakikada top bizim ayağımızdayken basit hatalardan 2 gol yedik. 2 isabetli şuttan 2 gol yedik. Diğer maçlarda da benzer durumlar yaşandı. Geri dönüşler bizim gibi zor günler geçiren takımlar için kolay olmuyor. İkinci yarı 3-5-2’ye döndük.

İkinci yarı istek ve arzumuz arttı. Rakibe gol atmak için yeterli sayıda isabetli şut çekemedik. Görüntümüz toplamda iyi değildi. Bugünkü görüntümüz için camiadan özür diliyoruz. Ben de 6 haftadır hayal kırıklığı yaşıyorum. Kenetlenme zamanımız geldi. Geçen yıl da aynıları yaşandı. Mevcut kadromuzla yola devam edeceğiz. Onların camia ile kenetlenmesi lazım. Bunu özellikle kötü günde yapmamız lazım. Biraz daha oyunculara destek vermek gerekiyor” dedi.

Öne Çıkanlar
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Son Haberler
Dev enerji şirketi halka arz oluyor! Güncel
Dev enerji şirketi halka arz oluyor!
Cuma namazında ‘faiz’ tartışması: Minbere çıktı, vaaz veren imama tepki gösterdi Güncel
Cuma namazında ‘faiz’ tartışması: Minbere çıktı, vaaz veren imama tepki gösterdi
İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması Yaşam
İstanbul’da motosiklet sürücülerine yönelik asayiş uygulaması
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı Yaşam
TIR’dan kopan lastik zincirleme kazaya neden oldu: 3 yaralı
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı Dünya
300 yıllık ikonik ağacı kesti: Gözaltına alındı
Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi Magazin
Mine Tugay'dan takipçilerine 'O zaman dans' videosu sürprizi
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi Yaşam
Mal paylaşımına sinirlendi, oturduğu evi ateşe verdi