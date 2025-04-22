Emre Belözoğlu 23 Nisan için koltuğunu gençlere devretti

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla bir araya gelen Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevini gençlere devretti.
EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANLAMLI MESAJ
Belözoğlu "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.
???? U9 Takımımızdan Atahan Sorguç ve arkadaşları, Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'ndan koltuğu bir günlüğüne devraldı!— Onvo Antalyaspor (@Antalyaspor) April 22, 2025
???????? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza kutlu olsun.#OnvoAntalyaspor pic.twitter.com/rbRgs2J8Uc