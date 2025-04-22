Emre Belözoğlu 23 Nisan için koltuğunu gençlere devretti

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklarla bir araya gelen Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevini gençlere devretti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN ANLAMLI MESAJ

Belözoğlu "Bugünkü idmanda görevimi sevgili Atahan devraldı. Zekası, ışıltısı ve heyecanlarıyla çocuklarımızın bize ışık tutmasından daha güzel ne olabilir? Bize bu güzel vatanı emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.