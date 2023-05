Emre Belözoğlu: Birinci hedefimiz kupa

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, sözlerine dün Şırnak'ta şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Belözoğlu, 10 kişi kaldıktan sonra işlerinin zorlaştığını belirterek, "Rakibin çıkardığı 11'i maçtan öne kafamızda senaryolaştırdığımızda biraz daha topa sahip olmak isteyen, geçişe uygun oyuncuları tercih etmişti. Biz de onları merkezde oynatıp orada yapacağımız baskıyla gol bulabileceğimizi biliyorduk. Maçın başında bunu yakaladık. İşlerin kolay gideceğini düşündüğümüz anlarda yine bireysel hatayla kırmızı kart geldi. Son 12 maçımızda 5. kırmızı kartımız oldu. Bu kendi görüşüm, takımın mental ve fiziksel yorgunluk yaşadığını net gösteriyor. 50. maçını oynuyor çocuklar. 10 kişi kalan ve ellerinden geleni yapan takımımı ve Ümraniyespor'u tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, "Başakşehir'in hedefi artık tamamen Türkiye Kupası diyebilir miyiz?" sorusuna ise, "Gerçekçi olmak gerek, matematiksel olarak şansımız devam etse de her maçımızı kazanmaya oynayacağız. Her takım için bizle oynamak kolay değil. Ligde tüm maçlarımızı kazanmak için oynayacağız. Hedefsiz bir takım benim çalıştırdığım takım olamaz ancak gerçekçi olmak gerek Avrupa kupalarına katılmak istiyorsak bizim birinci hedefimiz şu an kupa diyebilirim." yanıtını verdi.

Geçtiğimiz hafta Madrid'de ve Milano'da Şampiyonlar Ligi yarı final maçlarını izleyen Belözoğlu, İstanbul'da oynanacak finalle ilgili şunları söyledi:

"Inter'de forma giydim, orada çok güzel anılarım var. Onların İstanbul'a gelmesinden dolayı çok mutluyum. Ama Manchester City-Real Madrid maçını izlediğimde çok daha özel oyunculara, düzene ve organizasyona sahip iki tane takım gördüm. Bugünkü finalden çıkan takımın daha avantajlı olduğunu düşünsem de gönlüm tabii ki finalde Inter'den yana."