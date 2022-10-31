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Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Giresunspor maçını değerlendirdi

Giresunspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu maçın ardından konuştu.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 23:26
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Emre Belözoğlu: Ders çıkarmamız gereken yerler var

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu Giresunspor maçını değerlendirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Giresunspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Emre Belözoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Galibiyet için mutluyum. Oyunun büyük bölümünde önemli işler yaptı arkadaşlarımız. Ön bölgede 5'e 4, 4'e 3 yakalayacağımız pozisyonları iyi çalışmıştık. 3-0'dan sonra bir müddet memnun olmadığım bir bölüm var. Oyun içinden ders çıkarmamız gereken yerler var. 1 maç eksiğimizle ligde 2.'yiz. Avrupa'da da devam ediyoruz. Mutluyuz" diye konuştu.

''MAHMUT VE BIGLIA'NIN OYNAMASI ZOR''
Hearts ve Hatayspor karşılaşmaları hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Hatayspor maçından önce motive olmamız gereken Hearts maçı var. Grup liderliğini perçinleyecek çok önemli bir maç. Değerli 2-3 oyuncumuzun sakatlığı var. Öncelikle Hearts maçını düşünüyorum. Ama Volkan Demirel benim her zaman dostum, kardeşim. Onunla 1 günlük rakip olmak da güzel olacak. Hatay'a gider gitmez iyi iş çıkardı. Takımı organize etti ve düşme hattının üzerine çıkma adına iyi işler yaptı. Bizim her maçımız zor. Biz 2-3 günde 1 maç oynarken rakiplerin haftada 1 oynaması onlar adına kolay" dedi.

Emre Belözoğlu son olarak Hearts karşısında Biglia ve Mahmut'un oynamasının zor olduğunu ifade etti.

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