Emre Belözoğlu "Fenerbahçe, Galatasaray'dan bir adım önde"

Süper Lig'in 26. haftasında 2 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacakları maça ilgili değerlendirmeler yapan Emre Belözoğlu "Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır. O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız." dedi.

"KADIKÖY'ÜN ZORLUĞU BİRAZ FARKLIDIR"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligin kalitesini artıran iki takım olduğunu belirten Belözoğlu, şöyle konuştu: "Gerçekçi olmak lazım. Onlar yarışıyorlar ki son dönemde bence Fenerbahçe bir adım önde. O yüzden bizim için çok zor maç olacak. Biz kupada Beşiktaş ile oynadık. Pazar inşallah Fenerbahçe ile oynayacağız. Ondan 13-14 gün sonra da Galatasaray'la oynayacağız. İçeride Kasımpaşa maçıyla beraber zorlu bir fikstürün aslında başlangıcını yaptık. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Her ortamın kendi içinde zorluğu var ama Kadıköy'ün zorluğu biraz daha farklıdır.

O yüzden oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağız. İşimiz kolay değil. Bunun bilincindeyiz. Kendi konumumuzu rahatlatmak adına puanlara, puana ihtiyacımız var. Geldiğimizden beri 6 maçta 9 puan topladık. Yine bu ortalamayı yakalamak istiyoruz. Karşımızda çok güçlü bir takım var ama biz de elimizden gelen mücadeleyi Kadıköy'de vermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.