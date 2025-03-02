Emre Belözoğlu "Fenerbahçe'ye ilk 25 dakikada çok kolay teslim olduk"

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Belözoğlu, 5 maç üst üste yenilmediklerini hatırlattı.

"ÇOK KOLAY TESLİM OLDUK"

Karşılaşma adına söylenecek çok fazla bir şey olmadığını aktaran Belözoğlu "Geldiğimiz günden beri oyuncular her şeyi yapıyor. Bugün adına söylenebilecek çok fazla bir şey yok. İlk 25 dakika çok kolay teslim olduk, daha sonra en azından oyuna ortak olmaya çalıştık.

Bireysel kalite çok yüksek, net pozisyon vermeden skor 2-0'a geldi. 3. golde yine çalıştığımız halde doğru yerleşememeden geldi. Bugün adına üzgün olduğum 2 konu var; birincisi çok kolay teslim olduk, ikincisi de sakatlık. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalıştı, onlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum."