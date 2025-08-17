Emre Belözoğlu 'fırtına'sı Ankara'da da devam etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk etti. Karşılaşma Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
2. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Metehan Mimaroğlu, çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.
10. dakikada Antalyaspor'da Tomas Cvancara, savunmanın hatasında araya girip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Gökkan Akkan meşin yuvarlağı kurtardı.
47. dakikada Metehan'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nalepa'nın şutunda kaleci Abdullah topu kurtardı.
57. dakikada sol kanattan Kenneth Paal'ın ortasında ceza sahası içinde Tomas Cvancara'nın bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Gökhan topu 2 hamlede kontrol etti.
67. dakikada defanstan seken topa sert vuran Michal Nalepa'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza sahası solunda topu kontrol eden Nikola Storm'un ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1