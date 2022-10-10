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Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sivasspor yenilgisinden sonra oyuncularını eleştirdi

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 23:08
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Emre Belözoğlu: Hantal oynadık

Emre Belözoğlu faturayı oyuncularına kesti
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Süper Lig'deki ilk yenilgisini Sivasspor'dan alan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçtan sonra futbolcularını eleştirdi.

Belözoğlu şunları söyledi:

"Kazanmak istediğimiz ve bu yönde planlama yaptığımız bir maçtı. Ama son 2 haftadır oyunun, sezon başının gerisinde kaldığını söylemiştim. Kazansak da bu böyleydi. Bugün bize hem mesafe hem de alan veren bir rakibe karşı pozisyon üretebilirdik. Son 2 haftadaki gibi hantal oynayarak oyunu hızlandıramadık. Yakaladığımız pozisyonlar da vardı. Rakip çok gelmeyi tercih etmedi, oyun anlayışı böyleydi. Geldikleri pozisyonları da değerlendirdiler.

Sivasspor’u tebrik ediyorum ilk galibiyetlerini aldılar, biz de ilk kez yenildik. Kazanmayı kendilerine alışkanlık haline getiren oyuncularla, bundan keyif alan oyuncularla oynamaya gayret edeceğiz. Kaybetmeyi doğal gören oyuncularla değil. Burada da bizim tercihlerde hatalarımız oldu. Pozisyonumuzu ligde ve Avrupa’da koruyup çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Ne yazık ki sahada duygusal oynayan oyuncular oluyor. Futbolcu da bazen kendi ağırlığını ortaya koymak ister. Gösterdiğimiz formasyona sadık kaldıklarında çözemediğimiz anlar da oluyor. Gerek Riga maçında gerekse de bu maçta, pozisyonlarına sadık kalsalar çok rahatlıkla pozisyon üretebilecek ortamları yakalıyoruz. Ama bazen kendi duygularıyla oynamak istiyor oyuncular. Uzun süredir kazanan ve özgüvenle oynayan oyuncu grubu olduğu için, özellikle onları motive etmekte ve oyuna sadık kalma konusunda zorlanıyoruz. 
Toparlayacağımızı ümit ediyorum. Ama kazanmayı istemek ve arzu etmek de önemlidir. Geride kalsanız da bunu istemek önemlidir. Oyunun belli anlarında bunu istedik ama bütününde istediğimizi düşünmüyorum” 

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