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Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay: Sert tartışma

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciyle tartışma yaşadı

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 23:27
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Emre Belözoğlu, Hatayspor maçından sonra konuştu

Emre Belözoğlu'nu basın toplantısında kızdıran olay: Sert tartışma
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor'la oynadıkları maçtan sonra sonuçtan mutlu olmadıklarını söyledi.

Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikleri günden bu yana en kötü ilk yarıyı oynadıklarını belirtti.

İkinci yarı doğru hamleler yaptıklarını aktaran Belözoğlu, bundan daha iyisini yapabilecek güçlerinin olduğunun altını çizerek "Berabere bittiği için mutlu olduğumu söyleyemem." dedi.

Öte yandan, Belözoğlu ile telefonundan ses geldiği öne sürülen bir basın mensubu arasında toplantı sonrası kısa süreli tartışma yaşandı.

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