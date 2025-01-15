Emre Belözoğlu imzayı attı

Teknik Direktör Alex de Souza'nın ayrılmasının ardından Onvo Antalyaspor Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı. Emre Belözoğlu imza töreninde "Büyük Antalyaspor camiası, taraftarı öncelikle onlara ilk söz olarak elimizden geleni yapacağımızı ve onları mutlu edeceğimize söz vererek başlamak istiyorum. Antalyaspor'u en iyi yere getireceğimize inanıyorum." dedi.

"ALEX İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM"

Belözoğlu Antalyaspor'un eski hocası Alex ile ilgili olarak "Alex ile telefonda görüştüm. Bugün yüz yüze görüşeceğiz. Çok hızlı gelişti süreç. Birçok takımla ilgili fikirlerimiz vardı. Antalyaspor da bunlardan biriydi. Buraya gelirken detaylı bir şekilde incelemeden bu noktaya gelmezdim. Önümüzde bazı sıkıntılar olabilir ama mevcut kadroyla da takımın daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Transfer daha sonra konuşulacak bir konu olabilir bizim için." ifadelerini kullandı.