Süper Lig’in 15. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getiren Kasımpaşa ile karşılaştı. Orta sahası mücadelesiyle geçen karşılaşmada iki takım istediği pozisyonlara girmekte zorlandı.

Maçta ilk atak Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'dan geldi. 19'daHaidara ile paslaşan Tayfur, ceza yayı üzerinden kaleye sırtı dönük olarak topu aldı. Tayfur'un şutu kaleyi bulmadı. 23'te bu kez gole Kasımpaşa yaklaştı. Diabate'nin kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Adam Arous'un kafa vuruşu az farkla auta gitti. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıya ev sahibi daha baskılı başladı. 48'de Karol Linetty'nin sol taraftan ortasında kale alanı önünde yaşanan karambolde Tayfur'dan seken topu tamamlamak isteyen Serdar’ın vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında oyun alanına dönen topu sol çaprazda alan Karol’un vuruşunda kaleci Gianniotis bir kez daha topu çeldi. Daha sonra Darko Churlinov'un röveşatasında ise savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 67'de Kocaelispor bir kez daha öne geçmeye yaklaştı. Can Keleş'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 86'da Can Keleş’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gianniotis'te kaldı. kaan dakikalarda iki takım da istediği pozisyonlara giremedi ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Kocaelispor 19, Kasımpaşa 14 puana yükseldi.