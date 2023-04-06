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Emre Belözoğlu'nun hakeme neler söylediği ortaya çıktı

Galatasaray maçında kırmızı kartla oyundan atılan Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'ndan itiraf geldi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 14:59
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Emre Belözoğlu kırmızı kart görme nedenini söyledi

Emre Belözoğlu'nun hakeme neler söylediği ortaya çıktı
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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı eledikleri Türkiye Kupası maçında 37. dakikada hakem Kadir Sağlam'a yönelik tepkisinin ardından kırmızı kart gördü.
Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluş yorumcusu Uğur Meleke ile mesajlaşan Emre Belözoğlu, atılma nedenini anlattı.

Bu sözleri Uğur Meleke canlı yayında açıkladı.
Emre Belözoğlu kırmızı kart için "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım" açıklamasını yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ
Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi" ifadelerini kullandı.

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