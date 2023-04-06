Emre Belözoğlu'nun hakeme neler söylediği ortaya çıktı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'ı eledikleri Türkiye Kupası maçında 37. dakikada hakem Kadir Sağlam'a yönelik tepkisinin ardından kırmızı kart gördü.

Konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluş yorumcusu Uğur Meleke ile mesajlaşan Emre Belözoğlu, atılma nedenini anlattı.

Bu sözleri Uğur Meleke canlı yayında açıkladı.

Emre Belözoğlu kırmızı kart için "Figueredo koşarken itildi, kafa üstü düştü. Ben de onun üstüne sinirlendim. 'Havaya girdiniz, her şeye sarı kart gösteriyorsunuz' dedim. Onun üstüne daha kötü şeyler de söyledim. Kırmızı kart gördüm. Hatalıyım" açıklamasını yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer maçın ardından yaptığı açıklamada "Emre Belözoğlu, takımı yalnız bıraktığı için soyunma odasında takımdan özür diledi" ifadelerini kullandı.