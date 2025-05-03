Emre Belözoğlu "Konyaspor penaltıyı atsaydı işimiz zordu"

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, alınan galibiyeti ve maçta yaşananları değerlendirdi.

"22 OYUNCUYU DA TEBRİK EDİYORUM"

Aldıkları 43 puanın kendileri adına çok değerli olduğunu söyleyen Belözoğlu, "Bir maç fazlası olmasına rağmen Konyaspor'u altımıza aldık. Oyuncu gücümüze göre bütün planlarımızı ve formasyonlarımızı her maçta kazanmak üzerine kuruyoruz. Bugün de öyle oldu. Belki en iyi iç saha performansımız değildi ama kazanmayı bildik. 22 oyuncuyu da tebrik ediyorum, centilmence iyi mücadele ettiler" dedi.

Karşılaşmanın iki takımın da üstün olduğu anlar barındırdığını ifade eden Belözoğlu, "Penaltı pozisyonuyla öne geçseydi Konyaspor, bizim adımıza daha zor bir maç olabilirdi" diye konuştu.



"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI HAKEMDİ"

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Belözoğlu, "Bugün en büyük hayal kırıklığı hakemdi. Kendisi adına çok üzgünüm. Bu kadar kötü bir maç yönetimi. Maçın her anında Konyaspor'un yanında oldu. Teknik adam olarak büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

"KALECİ APO'NUN PERFORMANSINI ÖVMELİYİZ"

Genç kalecileri Abdullah Yiğiter'in performansını da öven Belözoğlu, "Çok potansiyelli bir kaleci. Penaltıyı kurtararak bizi oyunda tuttu. Sonrasında da çok net pozisyonlarda yine devreye girdi. Bence Apo'nun bu büyük performansını övmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Takım savunmasına verdikleri öneme de değinen Belözoğlu, "10 antrenmanın 6-7'sini defansif çalışmalar üzerine yapıyoruz. Elimizden geleni oyuncularla birlikte uygulamaya çalışıyoruz. Geldiğimiz noktada oyuncu grubunun aslan payı olduğunu düşünüyorum" dedi.

