Emre Belözoğlu randevu verdi

Kaynak: AA
Emre Belözoğlu randevu verdi
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı sonrası suskunluğunu bozacağını açıkladı.

Süper Lig'in 37. haftasını 40 puanla tamamlayan Ankaragücü, 16. sırada yer aldı. Küme düşme hattının 2 puan üzerinde bulunan Başkent ekibi, tehlikeyi yakından hissediyor.

Pendikspor ile golsüz berabere kalıp fırsat tepen Sarı-Lacivertli ekipte, teknik direktör Emre Belözoğlu gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Emre Belözoğlu, "Elimizde küçük bir şey kaldı. Son hafta oyuncularım ve ben her şeyimizi ortaya koyacağız. Bir teknik adamın bir kulübün başarısında tek başına sorumluluğu yoktur. Sorumluluk alması gerekenler vardır. Görevimiz gereği biz bunu alırız. Her zaman işler kötü giderken 'Emre Belözoğlu'su' olanın içeride kötü adamı vardır. Rahat edebilirler, genelde kötü adam Emre Belözoğlu'dur. Allah'ın izniyle Ankaragücü kümede kalacak, gerekli şeyleri ondan sonra konuşacağız." diye konuştu.

Kendisine soru soran bir gazetecinin geçen hafta yazdığı köşe yazısını hatırlatan ve tepki gösteren Belözoğlu, "Bana 'Ömür boyu sus, demişsiniz.' Bir kişiye ömür boyu sus denmesi ölmesi demektir. Kimse beni ömür boyu susturamaz. Hiçbirinize bir kere bile terbiyesizlik yapmadım. Kimse bana 'Ömür boyu sus' diyemez. Konuşmamız gerekenleri haftaya maçtan sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

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