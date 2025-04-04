Emre Belözoğlu ve Felipe Melo yıllar sonra barıştı

Galatasaray taraftarının her zaman gönlünde yer eden ve şampiyonluklarında büyük pay sahibi olan Brezilyalı Felipe Melo ile Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu yıllar sonra sosyal medya üzerinden buzları eritti.

İKİLİ YILLAR SONRA BARIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu bir röportajında Felipe Melo sorusuna "Çok iyi oyuncu. Sahanın içinde sürtüşmeler olabiliyor ama iyi oyuncuydu" cevabını vermişti. Melo ise sosyal medya hesabından "Kaptanın dediği gibi. Sahada olan sahada kalır. Benim de kendisine saygım çok büyük. Türk Futbol tarihinin en büyük isimlerinden bir tanesi." diyerek Belözoğlu'na övgü yağdırdı.