Emre Belözoğlu Xhaka'nın Fenerbahçe'ye transferi konusunda aklını çeldi

Trendyol Süper Lig'in sona ermesinin ardından transfer çalışmaları takımlar için başladı. Son olarak ismi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Granit Xhaka ile ilgili bir gelişme yaşandı.

"EMRE BELÖZOĞLU, XHAKA'YA FENERBAHÇE'YE GİT DEDİ"

Gazeteci Aydın Cingöz Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun kendisine "Biz iki hafta önce Xhaka ile Antalya'da birlikteydik. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın ilgisi var. Ben ona Fenerbahçe'ye git dedim.' dedi. 'Hatta aklını da çeldiğimi de düşünüyorum' dedi. 'Çok lider bir oyuncu Fenerbahçe'nin ihtiyacı var' dedi. "Türkiye'de takım tercih etmek istersen Fenerbahçe'yi seç" dedim. Hatta Xhaka sen Antalyaspor'un teknik direktörü değil misin deyince Fenerbahçe bizim için önemli dedim." sözlerini söylediğini açıkladı.