Emre Belözoğlu’dan 19 Mayıs Jesti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, üniversite öğrencilerinin halı saha maçı davetini kabul ederek gençlerle buluştu. Sosyal medyada gündem olan bu hareket, 19 Mayıs ruhunu yansıttı.

Antalyaspor’un başarılı teknik direktörü Emre Belözoğlu, üniversite öğrencilerinin halı saha maçı teklifini geri çevirmedi ve gençlerle keyifli bir maç yaptı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay, Belözoğlu’nun gençlere verdiği değeri bir kez daha gözler önüne serdi.

Her şey bir öğrencinin Emre Belözoğlu’na sosyal medya üzerinden attığı mesajla başladı. Mert adlı öğrencinin, teknik adama halı saha maçında oynaması için yaptığı davet, Belözoğlu tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Yoğun programına rağmen vakit ayıran 45 yaşındaki çalıştırıcı, Antalya’da gençlerle bir araya gelerek sahaya çıktı. Maçta rekabetin dozunu artıran Belözoğlu, hem oynadı hem de gençlere sporun birleştirici ruhunu aşıladı.

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Belözoğlu, maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mert kardeşimin mesajına kayıtsız kalamadım. Rekabetin olduğu her yerde varız! Rakip oyuncuları tebrik ediyor, rövanşa davet ediyorum. Gençlerin spora tutkusu beni heyecanlandırıyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Bu jest, Belözoğlu’nun sadece saha içinde değil, saha dışında da lider bir kişilik olduğunu gösterdi. Antalyaspor’un başında başarılı bir grafik çizen teknik adam, gençlerle kurduğu bu samimi bağla da takdir topladı.

19 Mayıs’a denk gelen bu etkinlik, gençlik ve spor ruhunu vurgulayan anlamlı bir adım olarak kayıtlara geçti. Belözoğlu’nun rövanş sözü ise şimdiden merak uyandırdı.

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