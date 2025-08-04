Emre Belözoğlu'dan Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe tavsiyesi

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Emre Belözoğlu'dan Kerem Aktürkoğlu'na Fenerbahçe tavsiyesi

Eski Fenerbahçeli oyuncu Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu'na tavsiyeler verdi.

Galatasaray'dan ayrılarak Inter'e sonrasında ise Newcastle United'a giden oradan Fenerbahçe'ye transfer olan isimlerden biri olan Emre Belözoğlu TV 100 ekranlarında Kerem Aktürkoğlu konusunda açıklama yaptı.

Emre Belözoğlu: “Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olmak, bir oyuncunun yaşayacağı en büyük meydan okumalardan biridir. Öncelikle sevilmeye alışık olmanız gerekir. Ben, Galatasaray ve milli takımdayken çok sevilen bir isimdim. Sevilmemeyi ilk olarak Fenerbahçe’ye geldiğimde tecrübe ettim…” dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA TAVSİYE

Belözoğlu ayrıca "Ne kadar çabuk işini yapıp aidiyet sergilerse, o kadar çabuk kabul görür. Galatasaray’ı geride bırakacak, Fenerbahçe’ye sarılacak" ifadelerini kullandı.

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