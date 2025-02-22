Emre Belözoğlu'lu Antalyaspor Burak Yılmaz'lı Kasımpaşa'yı devirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor, konuk ettiği Burak Yılmaz'ın yönetimindeki Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

10. dakikada Samudio ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden ayak içiyle topu arka direğe doğru yolladı, Soner kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

42. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında Kaluzinski’nin ortasına iyi yükselen Samudio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 2-0

83. dakika Da Costa’nın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Gökhan Gül’ün şutu ağlarla buluştu ancak hakemin VAR’da yaptığı inceleme sonucu gol öncesi faul tespit edildi.

90+2. dakikada sol kanattan açılan ortada defanstan seken topa gelişine ayak içi vuran Can Keleş’in şutunu kaleci çeldi. Dönen topu Fall dokundu ancak top auta gitti. Bu pozisyon sonucu VAR’a davet edilen hakem Anan Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Hajradinovic meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

