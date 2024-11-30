Emre Belözoğlu’ndan Ali Koş iddialarına yanıt

Son olarak Ankaragücü’nü çalıştıran Teknik Direktör Emre Belözoğlu dikkat çeken açıklamalar yaptı. Gençlere şans vermesi nedeniyle Fatih Terim’e benzetilen Belözoğlu, tecrübeli teknik adamdan farklı olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu, Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde Başkan Ali Koç’un kendisine bağırdığı yönünde çıkan iddialara da yanıt verdi.

Fanatik’ten Ethem Sündük’e konuşan Emre Belözoğlu şunları söyledi:

“Birçok teknik direktörle çalıştım ve onların metotlarından ilham aldım. Ben zaten 32 yaşından beri hocalık yapmak istediğimi hep söyledim. Çalıştığım hocalardan hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım ve Fatih Terim de bunlardan bir tanesi. Bu ülkedeki en önemli teknik adamlardan birisi. Birçok kişinin rol modeli. Ben biraz daha farklı bakıyorum oyuna. Karşıt planlar yapmak ve farklı oyunlara karşı farklı oyun tarzları üretmeyi seviyorum. Fatih Terim çok daha pragmatik bir hoca. Biraz daha oyunun üzerine değerlendirmeler yapan bir teknik direktörüm ben. Fatih Terim olmak da bu ülkede hiç kolay değil. Başarılar ve kupalar... Şampiyonluklar. Herkesin rol model olarak gördüğü bir hocadan bahsediyoruz.”

ALİ KOÇ İDDİALARINA YANIT

Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemde şampiyon olabileceklerine inandığını belirten Emre Belözoğlu Ali Koç ile ilgili çıkan iddialara şöyle yanıt verdi:

“Ben en başından beri düşünüyordum zaten. Şampiyonluk fırsatının bize bir kere de olsa gelebileceğini biliyordum. Yaşananlar da şahit buna. Ona inandıramadık kimseyi o benim içimde bir ukde olarak kaldı. Ankaragücü maçı özelinde konuşursak inanmış bir oyuncu grubunun neler yapabileceğini çok puan geriden gelerek gösterdik. Çok daha iyi olabilirdi. O mücadelenin sonunu getirebilecek gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Olmadı. Pandeminin olması ve maçların seyircisiz oynaması... Kadıköy'de Fenerbahçe'nin en büyük gücü her zaman taraftarı olmuştur. Son 10 maçta 23 puan topladım ama Erol Hoca'nın katkısı da var. O da elinden geleni yaptı.

Hayır, asla böyle bir şey olmadı. Sivasspor maçında hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık. Teknik adam olarak kimsenin benim işime karışmasına müsaade etmem.”