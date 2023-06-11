Emre Belözoğlu'ndan ayrılık hakkında flaş açıklama!

Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'ndan ayrılık hakkında flaş açıklama!

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

''BU KADAR KÖTÜ BİR OYUN...''
"Bu kadar kötü bir oyun ve başlangıç... Oyunun bir 20 dakikalık bölümü, sanki hiçbir şey çalışmamışız gibiydi. Oyuncuların canı sağ olsun. Buraya kadar getirdiler. Buraya gelene kadar 3 tane Türkiye Kupası şampiyonunu eleyerek geldiler. Ne yazık ki, belli anlamda geride kaldığımızı gösterdi bu final. Bu finalde Fenerbahçe değil, başka bir takım da olsa eğer oyuna böyle başlasaydık geride kalırdık.

Fenerbahçe'nin oyuncu yapısı çok güçlü. Fenerbahçe, merkezi oyunları oynama konusunda üstün bir takım. Biz de merkezde 2 tane top kaptırdık. Çalıştığımız konulardı. Futbol bazen böyle karşınıza çıkabiliyor. 55 tane maç oynadık. Futbolcularım ellerinden geleni yaptı. Üzgünüz. Yapacak bir şey yok. Daha güçlü, bunlardan ders alarak devam edeceğiz. Üzüntü verici bir final oldu. Fenerbahçe'yi tebrik ederim."

"Oyuncuların yorgunluğu, 55 maç, deprem. Benim oyuncu grubum yoruldu. 35-40. saniyede hata yapılıyor. Yorgunluk işareti. Sorumluluk bizim. Fenerbahçe, bugün bizden daha fazla kupayı kazanmayı hak etti."

SÖZLEŞME AÇIKLAMASI
"Başakşehir'de bildiğim kadarıyla 1 sene daha mukavelem var. Ben Başakşehir'de kontratları imzalarken hiç bakmıyorum. Ben buradayım. Göksel Gümüşdağ başkanımızla çok yakın bir ilişkim var. Ben başkanla konuşmadan futbolcuyken de karar almadım. Teknik adamıyım şu an. Onla konuşmadan karar almam. Hedefim, Avrupa'da teknik direktörlük yapmak. Bazı takımlarla adım geçiyor, bunlar yalan. Bir takımı çalıştırırken bunu yapmam. 1 sene daha mukavelem var. Kimseyle konuşmadan bir şey demem."

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