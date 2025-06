Emre Belözoğlu'ndan çok konuşulacak Fenerbahçe sözleri!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, İspanyol basınından AS'a açıklamalarda bulundu. Röportajında Fenerbahçe ile ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Bir gün teknik direktör olarak, Fenerbahçe taraftarlarıyla birlikte şampiyonluk deneyimini yaşayacağım. Bundan hiç şüphem yok" dedi.

"SAĞLAM BİR SAVUNMA İÇİN ÇALIŞTIK"

Sezonu değerlendiren 44 yaşındaki teknik direktör, "Bu ligde birçok gerçek var ve bunlara uyum sağlamak zorundasınız. Bizim gibi takımlar, özellikleri nedeniyle daha savunma odaklı plana ihtiyaç duyarlar. Geldiğimizde gördüğümüz eksiklik buydu. Buna odaklandık. Sağlam bir savunma oluşturmak ve rakiplere karşı planlarımızı net ve uygulanabilir hale getirmek için çalıştık ve bu fark yarattı. Deplasmanda iyi performans gösteremememize rağmen, evimizde üst üste birkaç maç kazandık. Ancak bu, bizi daha rahat bir konuma getirmekte belirleyici oldu." dedi.

"Birçok kişi sizi bir oyuncu olarak tanıyor. Emre Belözoğlu teknik direktör olarak nasıl biri?" sorusuna cevap veren Emre Belözoğlu, "Oyundaki güçlü yanlarının farkında olan ve üç puanı almak için o günkü maçı pragmatik bir şekilde planlamaya çalışan bir teknik direktör. Her zaman sadık kaldığı ilkeleri var. Ben teknik direktörlüğü biraz yemek pişirmeye benzetiyorum, her şey elinizdeki malzemelere bağlı. Buzdolabında ne varsa ona göre bir tarif bulmalısınız. Her maçı kazanmak için bir plan yapıyorum ve şu ana kadar iyi gidiyor" diye konuştu.

Birlikte çalıştığı ve kendisini en çok etkileyen teknik direktör sorusuna cevap veren genç hoca, "Çok var, çok zor. Türkiye'de Aykut Kocaman, Fatih Terim ve Roberto Mancini. İspanya'da Simeone ve Aragones. Hepsi iyi öğretmenlerdi" dedi.

LUIS ARAGONES VE DIEGO SIMEONE SÖZLERİ

Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Luis Aragones ile ilişkisi sorulan Belözoğlu, "Onunla kısa bir süre çalıştım. Ama her şeyden önce benim için bir baba figürüydü. Fenerbahçe'deki kadro, Luis'in geliştirmek istediği oyun için yeterli değildi. Ama o asla pes etmedi. Çalıştı, çabaladı ve bir baba gibi davrandı. İspanya'da ona duyulan saygı ve sevgi çok fazla. O, Atletico Madrid'in efsanesi. Kalbimizde her zaman en güzel yere sahip olacak" sözlerini sarf etti.

Luis Aragones ile anısı sorulan Emre Belözoğlu, "Olağanüstü biriydi. Atletico'ya transfer olduğumda bizi ziyarete geldiğini hatırlıyorum. Kulüp hakkında konuşurken heyecnaı inanılmazdı! O, saha içinde ve saha dışında Atletico Madrid'i temsil eden bir figürdü" diye konuştu.

Atletico Madrid'de kısa bir süre birlikte çalıştığı Diego Simeone hakkında sorulan, "Chola denilince aklınıza ilk gelen şey nedir?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Tutku, muazzam bir tutku ve bunu aktarma konusunda muazzam bir yetenek" dedi.

ATLETICO MADRID CEVABI

Emre Belözoğlu, Simeone ile ilgili bu sözlerinin ardından, "Size ne kazandırdı?" sorusuna, "Simeone sayesinde Atletico Madrid'de 6 ay geçirdim ve bu sayede futbolu daha net ve daha profesyonel bir şekilde gözlemleyebildim" yanıtını verdi.

Simeone ile arasında özel bir iz bırakan bir anı olup olmadığı sorulan Emre Belözoğlu, "Ona karşı futbolcu olarak da oynadım, teknik direktör olarak görmektense çok keyif aldım. Atletico'da benim gelişimime yardımcı olan bir yapı kurmuştu. Takımıyla birlikte çalışma şeklini çok iyi hatırlıyorum ve hafızamda kalan bir anı var. Süper Kupa'yı kazandığımızda, maçın son anlarında beni sahaya sürdü. Yalnızca 7 dakika oynadım ama elimden gelenin en iyisini yaptım. Maçtan sonra soyunma odasında kutlama yaparken, her şeyi durdurdu ve maç sonrası konuşma yaptı. 7 dakikalık performansımı övdü! Bu, benim için çok değerliydi. Bir teknik direktörün, bir futbolcuyu takım önünde, bu kadar kısa sürede yaptığı şey için övmesi inanılmaz bir anıdır" diye konuştu.

"Atletico Madrid'e farklı bir zamanda, belki daha genç transfer olmak ister miydiniz?" sorusuna cevap veren Emre Belözoğlu, "İsterdim. Atletico Madrid, dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Kısa sürmüş olsa da büyük bir onurdu." dedi.

Atletico Madrid'den sonra o sezon devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmesiyle ilgili konuşan Belözoğlu, "Fenerbahçe'ye döndüğüm için pişman değilim çünkü Fenerbahçe'ydi. Fenerbahçe olmasaydı Türkiye'ye dönmezdim. Dönmeseydim, muhtemelen kariyerimi Atletico Madrid'de sonlandırırdım" sözlerini sarf etti.

JOSE MOURINHO VE ARDA GÜLER SÖZLERİ

Teknik direktörlük kariyerine Fenerbahçe ile başladığı hatırlatılan ve Fenerbahçe'de şu andaki Mourinho dönemi ile ilgili görüşü sorulan Emre Belözoğlu, "Mourinho harika bir teknik direktör. Dünya çapında büyük bir isim ve onun varlığı Türk futbolu için çok değerli. Ancak bu sezon iyi geçmedi, başarısız oldu. İnsanların beklentileri vardı ve Mourinho geldiğinde, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğu için beklentiler daha da arttı. Çok üzgünüm ama onun için pek iyi bir yıl olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'i ilk gördüğündeki hisleri sorulan 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Arda Güler'i genç takımda 45 dakika izledim, herkes onu övüyordu. Ondan sonra, onu as takıma yükselten ve 16 yaşına basmadan büyüklerle antrenman yapmasını sağlayan bendim. Bazıları bunun çok erken olduğunu, çok genç olduğunu söylüyordu. Ama onu daha önce oynatmadığım için pişmanım. Şampiyonluk için mücadele ediyorduk ve maçlar çok çekişmeli ve zorluydu... Ama tek bir pasıyla bile onun özel bir oyuncu olduğunu, mükemmelliğe yakın olduğunu görebiliyordunuz. Bu kadar genç yaşta bu kadar yetenekli, bu kadar teknik beceriye sahip çok fazla oyuncu görmezsiniz. Kendi başına parlıyordu" dedi.

"DAHA İYİ OLACAK"

Arda Güler'in genç yaşta Real Madrid'e transferini bekleyip beklemediği sorulan Emre Belözoğlu, "Evet. Dürüst olmak gerekirse, dünyanın en büyük takımlarında oynayacağını bekliyordum." yanıtını verdi.

Arda Güler'in Real Madrid'deki gelişimini değerlendiren Emre Belözoğlu, "Daha da iyi olacak. Her yıl gelişiyor. Bu yıl zaten harika bir performans gösterdi. Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte çok daha farklı bir Arda izleyeceğiz. Gelişecek. Bu sezon daha olgun bir Arda göreceğiz" sözlerini sarf etti.

Arda'nın geleceği ile ilgili konuşan Emre Belözoğlu, genç oyuncunun gelişimi için, "Başka bir takıma kiralanması mı, Real Madrid'de kalması mı doğru olur?" şeklindeki sorunun ardından, "Onun karakterini biliyorum. Zorluklardan beslenir. Zorlukları aşmaktan hoşlanır. En zorlu dalgalarda sörf yapmayı sever" dedi.

ANGEL CORREA CEVABI

"Şu anda Atletico Madrid'den bir futbolcu transfer edebilseydi bu kim olurdu?" sorusunu yanıtlayan Emre Belözoğlu, "Şu andaki durumda Correa'yı transfer ederdim" cevabını verdi.

Emre Belözoğlu, "Bir gün Atletico'da teknik direktörlük yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Neden olmasın? Türkiye zor bir ülke ve burada teknik direktörlük yapmak İspanya'dan daha zor. Burada sadece sahada değil, birçok zorluğun üstesinden gelmeniz gerekiyor. Hedefim bir gün oynadığım takımların teknik direktörlüğünü yapmak" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Genç teknik direktör, "Fenerbahçe'nin son yıllarda şampiyon olamaması sizi üzüyor mu?" sorusuna ise, "Fenerbahçe'yi seven herkes, her yıl şampiyon olmasını ister. Oyuncu olarak geçirdiğim yıllarda Fenerbahçe'ye olan sevgim daha da arttı. Eminim ki bu şampiyonluk yakında gelecek" sözleriyle yanıtladı.

