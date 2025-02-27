Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gözdağı

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu katıldığı bir programda Türk futboluna ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"KOLAY LOKMA OLMAYACAĞIZ"

Bu hafta oynanacak kritik Fenerbahçe- Antalyaspor maçı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Emre Belözoğlu Fenerbahçe’ye bir oyuncuğumuz olacak. Bir A planımız var. Bir de yedek planımız olacak. Orada kolay lokma olmayacağız. Bunu izleyince de göreceksiniz” diye konuştu.

"BÜTÇENİN 3'TE 1'İNE ŞAMPİYON OLURUM"

Belözoğlu büyük takımlar ile Anadolu takımlarının arasındaki makasın çok arttığını ifade etti. Genç teknik adam, “Makasın yukardaki kısmı özellikle yurtdışında çok başarılı değil. Bunu iyi düşünmek lazım. Makasın alt kısmı ise Anadolu takımlarının olduğu kesim. Süper Lig’de futbol iki takım arasında oynanan bir oyuna dönüştü. Bu coğrafyanın takımları da bu makası para ile değil, vizyon ile metot ile kapatabilir. Ben Başakşehir’de 30 milyon euroluk oyuncu satışı yaptım. Bu makas kapanması böyle böyle olur. Kaldı ki bana şu andaki büyük takımlarımızın bütçesinin 3’te 1’ini verseler şampiyonluk için en güçlü adaylardan birisi olurum” diye konuştu.

"ALTYAPILARDA HİÇBİR ŞEY ÖĞRENMEDİM"

“Bu metotsuzluk yapılara da yansıdı” diyen Emre Belözoğlu, “Keşke Antalyaspor’da 11 Antalyalı, 11 yörük çocuk oynasa. Ancak bu mümkün değil. Türk sporunun çok sorunu var. Biz U-15 milli takımındayken İngiltere ile oynayacaktık. Onların otobüsünden 4 tane psikolog indi. Tüm teknik ekip tamdı. Bizim ise doktorumuz bile yoktu. Sadece masör ve 2 hocamız ile mücadele ediyorduk. Bunun yanında ben büyük takımların da alt yapısında yer aldım, inanın bana hiçbir şey öğretilmedi. Kendim gelişerek yurt dışına kadar gittim” diye konuştu.