Emre Belözoğlu'ndan flaş çıkış: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidiyorlar

Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;



-Bizim için ligde sezona çok iyi başladığımız sonrasında istemediğimiz puan kayıpları ve potansiyelimizin altında kaldığımız bir sezon oldu. Ülkemizin yaşadığı felaketin spora da etkileri oldu ve biz de o süreçte 3 maç kaybettik.



-Avrupa kupası oynayan takımlar dışında biz ve Fenerbahçe dışında hedefi yakalayan takım olmadı. Bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde gelecek sezonun 5.'si de Avrupa'ya gidecek.