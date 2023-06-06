Emre Belözoğlu'ndan flaş çıkış: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidiyorlar

Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesi flaş bir çıkışa imza attı. Belözoğlu "Bizim, Fenerbahçe ve Sivasspor'un sayesinde gelecek sezonun lig 5.si Avrupa'ya gidecek" dedi.

Emre Belözoğlu'ndan flaş çıkış: Bizim sayemizde Avrupa'ya gidiyorlar

Süper Lig'in son haftasında evinde Trabzonspor ile karşılaşan Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Belözoğlu'nun açıklamaları;

-Bizim için ligde sezona çok iyi başladığımız sonrasında istemediğimiz puan kayıpları ve potansiyelimizin altında kaldığımız bir sezon oldu. Ülkemizin yaşadığı felaketin spora da etkileri oldu ve biz de o süreçte 3 maç kaybettik.

-Avrupa kupası oynayan takımlar dışında biz ve Fenerbahçe dışında hedefi yakalayan takım olmadı. Bizim, Fenerbahçe'nin ve Sivasspor'un topladığı puanlar sayesinde gelecek sezonun 5.'si de Avrupa'ya gidecek.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
Kuşadası’nda son 1 haftada 6 yunus öldü Yaşam
Kuşadası’nda son 1 haftada 6 yunus öldü
Erdoğan resmen açıkladı: Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor Ekonomi
Erdoğan resmen açıkladı: Asgari ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlıyor
Atiba Beşiktaş'a veda etti Spor
Atiba Beşiktaş'a veda etti
'İnat projesi' Kanal İstanbul'da yeni gelişme Güncel
'İnat projesi' Kanal İstanbul'da yeni gelişme
Zaha'nın yeni takımı belli oldu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu Spor
Zaha'nın yeni takımı belli oldu. Adı Fenerbahçe ile anılıyordu
Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı Güncel
Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen lise öğrencisi tutuklandı
Rıza Çalımbay: İlk defa duyacağınız şeyler olacak Spor
Rıza Çalımbay: İlk defa duyacağınız şeyler olacak