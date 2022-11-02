2 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz" dedi

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 18:42
Takip Et

Emre Belözoğlu'ndan Hearts maçı öncesi çarpıcı sözler

Emre Belözoğlu'ndan flaş açıklamalar
+
Aa
-

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın İskoçya ekibi Hearts'ı konuk edecek Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

Emre Belözoğlu, yarınki maçı kazanıp grup lideri olarak son 16 turuna kalmak istediklerini belirterek, "Bizim için değerli bir maç. İlk maçta da rakip ile zorlu bir maç yapmış ve 4-0 gibi net galibiyet almıştık. Yarın bizim için oynayacağımız her maç kadar zor olacak. Kazanmak istiyoruz. Kazanırken de iyi oyunla kazanmak istiyoruz. Ülke puanına katkılarımız oldu. Bunun tüm takımlar adına devam etmesi gerekiyor. Yarınki maçı önemsiyoruz. Son 16'ya kalmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Sezon ortasında Dünya Kupası'nın gerçekleştirilecek olmasının takımı nasıl etkileyeceğiyle ilgili Belözoğlu, "Mevcut kadroyla, oyuncuların Dünya Kupası'na gitmesi bence çok olumlu senaryo olarak yansımayacak. 50 günlük ara ciddi bir süre. Maçlar biter bitmez turnuva yapılacak. Turnuva biter bitmez de kendi takımlarına gelecekler. Sezon ortasında yüksek seviyeler yaşanacağı için kolay olmayacak. Ligde de o araya kim ne kadar önde girerse girsin çok değerli bulmuyorum. Önümüzde 30'a yakın maç kalacak. Takımlara, pozisyona yansıyacağını düşünmüyorum. Kötü giden takımların toparlaması adına iyi süreç olur ama iyi giden takımlar için iyi bir süreç olmayacak." şeklinde konuştu.

Belözoğlu, İskoç bir gazetecinin, "Hearts'taki sakat oyuncular sizin için bir avantaj olur mu?" sorusuna, "Hearts'ın son maçını izledim. Sakat oyuncuları var. Onlar İskoçya Ligi'ne odaklanacaklardır. Kolay maç olmayacak. Biz de yarınki maça odaklanıyoruz." yanıtını verdi.

Medipol Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer ise son 16'ya kalmak istediklerini söyleyerek, "Grupta lideriz. Bu en baştan gelen çalışma özverisi ile olacak bir şeydi. Çok çalışıyoruz. Son maç Fiorentina'ya karşı mağlubiyet aldık. Kesinlikle geri bakmıyoruz. Son maç Hearts'a karşı. İnşallah o maçta galip gelip, son 16'ya kalacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
2
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿CHP'den geçici süreyle ihraç edilen Tanju Özcan bakın hangi partinin üyesi çıktı
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
3
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
4
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
5
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Deniz Baykal’ın CHP’den istifa edeceği iddialarıyla ilgili oğlu Ataç Baykal’dan açıklama
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
6
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
7
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Maaşlar hesaplandı. Bağ-Kur, SGK, emekli ve memur zammı. Yeni maaşlar ne kadar olacak
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Borsa günü yükselişle tamamladı
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿Aliyev, TOGG siparişi veren ilk devlet başkanı oldu
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿İsmail Saymaz duyurdu: Sözcü gazetesi çok sayıda isimle yollarını ayırdı
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
﻿Galatasaray UEFA'dan elendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.