Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra flaş Aykut Kocaman itirafı!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Sabah Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’de futbolculuk döneminde çalıştığı Aykut Kocaman’ı “Türk futbolunun akil adamı” olarak tanımladı.

"BENİ YÖNETTİYSE HERKESİ YÖNETEBİLİR"

Belözoğlu, Kocaman’ın soğuk görünen tavırlarının ardında duygusal ve merhametli bir kişilik olduğunu vurguladı:

“Ben yönetilmesi zor bir oyuncuydum. Beni yönettiyse herkesi yönetebilir. Bana hep ‘Bir gün beni anlayacaksın’ derdi. Teknik direktör olarak bugün hem mutluluğunu hem acısını yaşıyorum.”

“GÖNLÜMÜN EFENDİSİ AYKUT KOCAMAN”

Kocaman’ın kendisi için sadece bir teknik direktör değil, aynı zamanda bir ağabey ve rol model olduğunu belirten Emre Belözoğlu,“Benim gönlümün efendisi Aykut Kocaman’dır. Hesap yapmaz, kafasında gizli planlar yoktur. Çok samimi bir insandır.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’NİN EN İYİ FUTBOLCUSU VE TEKNİK DİREKTÖRÜ”

Belözoğlu, Aykut Kocaman ile ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

“Aykut Kocaman, Fenerbahçe’nin en iyi futbolcusudur. En iyi teknik direktörlerinden biridir. Ama maalesef değerlerimizi kırıyoruz. Onu çok üzdüklerine defalarca şahit oldum.”