Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce...

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı öncesinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı. Saldırıdan sadece 15 saniye önce...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasının hakemi Halil Umut Meler, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki kişilerin saldırısına uğradı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Koca, Meler'e yumruk attı. Yanındaki kişiler ise Meler'in yüzüne ve vücuduna defalarca tekme savurdu.

BELÖZOĞLU, HAKEM MELER'E PARMAK SALLADI

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, olaydan sadece saniyeler önce yaptıkları ise sosyal medyada gündem oldu. Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler’e saha kenarından tepki gösterdi. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut’un Belözoğlu’nu sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girerek saldırıyı gerçekleştirdi.

“SADECE ÇOK ÜZGÜNÜM”

Belözoğlu, olayların ardından düzenlenen basın toplantısında ise soru almadı. Anlayış istediğini belirten Belözoğlu, "Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgünüm, başka bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.

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