Emre Belözoğlu’nun hangi takımlı olduğu ortaya çıktı. Kendisi yıllar önce gerçeği söylemiş

Türk futbol tarihinin iz bırakan orta sahalarından biri olan Eski Milli Futbolcu Emre Belözoğlu’nun 2003 yılında verdiği bir röportaj ortaya çıktı.

Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanan Emre Belözoğlu, verdiği röportajda İtalyan devi İnter’e transfer olduktan sonra Okan Buruk ile beraber Galatasaray’dan ayrılış sürecini anlattı.

Galatasaray başkanı Faruk Süren tarafından kendisine ve Okan Buruk’a verilen sözlerin tutulmadığından bahseden Belözoğlu, “Okan ağabey de bende iyi performans göstermiştik. Hakkımızı istedik. Ama tabi onlarda daha önce bize verdiği sözleri yerine getirmeyince biz de onların daha sonrası için verdiği sözlere güvenmedik” ifadelerini kullandı.

“BEN GALATASARAYLIYIM, ÖLENE KADAR DA GALATASARAYLI OLACAĞIM”

Faruk Süren’in kendisi ve Okan Buruk hakkında karalama çalışması yaptığını iddia eden Belözoğlu, “Göz göre göre bizi karalamak için insanların yanında suçlu düşürmek için yalanlar attı. Ben Galatasaraylıyım. Çocukken de Galatasaraylıydım, ölene kadar da Galatasaraylı olacağım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan Emre Belözoğlu, 2023 yılında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçında Başakşehir’in Teknik Direktörü olarak Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecekti.

Maçtan önce açıklamalarda bulunan Belözoğlu, Fenerbahçeli Emre olarak anılmak istediğini belirterek, “Kalbimin en güzel yerine Fenerbahçe'yi koyuyorum ama kupayı biz kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Belözoğlu’nun 20 sene önce ve sonra yaptığı açıklamalar, 2025 yılında sosyal medyanın tekrar gündemine oturdu.