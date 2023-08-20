Emre Belözoğlu'nun öğrencileri 2'de 0 çekti. Mirza Şeker yazdı

Mirza Şeker / YENİÇAĞ

Trendyol Süper Lig'de ilk haftayı kayıpla kapatan iki ekip Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Başakşehir Alanyaspor'a 2-0, Karagümrük ise Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu.

Ligin henüz daha başı ancak, iki takım da alacakları bir galibiyetle moral bulabilirdi.

Karagümrük, Başakşehir karşısında maça çok etkili başladı.

Özellikle Ryan Mendes hareketiyle Başakşehir savunmasını zorladı.

Öyle oldu ve Ryan Mendes, 6. dakikada attığı golle Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

Savunma arkasına iyi sarkan Mendes, kendini unutturdu ve savunmayı kısa süre uyuturken sağ çaprazdan yaptığı vuruşla kaleci Muhammed Şengezer'i avlamayı başardı.

Ayrıca maçın ilk isabetli şutu da gol olmuş oldu.

Başakşehir, Karagümrük karşısında birkaç cılız atak geliştirdi sadece.

Böyle derken Karagümrük ikinci golü de buldu. Savunmada Edgar Le'nin ve kaleci Muhammed Şengezer'in hatalarında skor tabelasına 2 yazıldı.

Adnan Uğur karşısında Edgar Le, topu alamadı ve atak gelişti. Daha sonrasında Adnan Uğur'un çektiği şut önce kaleci Muhammed'e, ardından yan direğe ve sonrasında yeniden kaleci Muhammed'e çarparak ağlara gitti.

Bu ilginç golle 30. dakikada durum 2-0'a geldi.

39. dakikada Başakşehir'de Karzev kenara gelirken, Keny oyuna dahil oldu.

Karagümrük, ilk yarıda soyunma odasına 2 farkla önde girdi.

Emre Belözoğlu, ikinci yarıya Şener Özbayraklı-Cemali Sertel değişikliği ile başladı.

Başakşehir ikinci yarıda kendine geldi ve rakip kale önünde daha etkili olan taraf oldu.

Ancak aradıkları golü bir türlü atamadılar.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Karagümrük 2-0'lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR 2'DE 0 YAPTI

Lige Alanyaspor mağlubiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, ikinci maçtan da sahadan boynu bükük ayrıldı.

Başakşehir, gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Nasıl bir gidişat olacak hep birlikte göreceğiz...

Karagümrük ise MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.