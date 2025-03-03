Emre Bol "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na ayıp olmasın diye az gol attı"

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Emre Bol "Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na ayıp olmasın diye az gol attı"

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından Galatasaray ile fark 4'e indi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 3-0 kazanan sarı-lacivertliler lider Galatasaray ile puan farkını 4'e indirdi.

"FENERBAHÇE 6-7 GOL ATABİLİRDİ"

Maçla ilgili konuşan Emre Bol Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu olduğu için üç gol attığını daha fazla gol atmadığını söyledi. Bol "Emre Belözoğlu, Antalyaspor yerine başka bir takım olsaydı, Fenerbahçe 6-7 gol atabilirdi. Emre olduğu için Fenerbahçe frene bastı. Bütün Fenerbahçe topçuları Emre'yi tanıyor. Eski futbolcumuzu, eski hocamızı üzmeyelim diye fazla üstüne gitmediler Emre'nin. Ayıp olmasın diye yoksa 6-7 olurdu. Paramparça etti Fenerbahçe."

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