Emre Bol "Florya'yı satarım, Osimhen'i alırım"

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Emre Bol "Florya'yı satarım, Osimhen'i alırım"

Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol Galatasaray yönetimine Osimhen transferi için yol gösterdi

Sezon başında Napoli'den Galatasaray'a kiralanan Victor Osimhen sarı kırmızılı takımı şampiyonluk yolunda taşırken transfer için iddialar çoğalıyor. Avrupa'nın dev takımları ünlü oyuncuyu kadrosuna katmak isterken Galatasaray'da bu yarışta olmak istiyor.

Bu sezon Galatasaray ile 30 maçta forma giyen Osimhen 26 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

"FLORYA'YI SATAR OSİMHEN'İ ALIRIM"

Fenerbahçeli yorumcu Emre Bol ise Osimhen'in Galatasaray'da kalması için Florya'nın bile satılabileceğini söyledi. Bol " Alınabilecek bir durum varsa, bir saniye bile beklemesinler. Florya'yı satarım, Osimhen'i alırım! O kadar söylerim. Bu Osimhen seni daha çok şampiyon yapar! Bu adam seni 8-9 hafta götürür. Son haftalarda da götürür.

Bu adamın aldığı para anasının ak sütü gibi helal ve bu adama yaptığın yatırım boşa gitmez. Kimse sana bu kadar para verdin demez. Bu adam kolay kolay sakatlanmazsa piyasası düşmez. 30 yaşına kadar üst düzey oynar. Ama bilemeyiz belki hedefleri vardı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmak istiyordur. Ona tabii ki bir şey yapamayız" ifadelerini kullandı.

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