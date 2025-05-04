Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Galatasaray'ı bir adım daha şampiyonluğa yaklaştırdığı Süper Lig maçının ardından yorumcu Emre Bol hakem Yasin Kol'un taktir haklarını sarı lacivertlilerden yana kullandığını söyledi.

"YASİN KOL'DAN PİS KOKULAR GELDİ"

Emre Bol "Yasin Kol Fenerbahçe'nin puan alması için elinden geleni yaptı! Ben bunu söylemek zorundayım! Hakem hocaları değerlendirir. 32 senelik gazeteci olarak ben hakemden kokuyu alırım. Yasin Kol'dan pis kokular geldi. Fenerbahçe lehine ceza sahası önünden öyle bir faul çaldı ki. Fenerbahçe'nin haram puan kazanmasını ben istemem. Bütün ikili mücadelelerde Fenerbahçe lehine çaldı düdükleri" ifadelerini kullandı.