Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri

Yorumcu Emre Bol Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol'u taraflı maç yönetmekle suçladı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek Galatasaray'ı bir adım daha şampiyonluğa yaklaştırdığı Süper Lig maçının ardından yorumcu Emre Bol hakem Yasin Kol'un taktir haklarını sarı lacivertlilerden yana kullandığını söyledi.

"YASİN KOL'DAN PİS KOKULAR GELDİ"

Emre Bol "Yasin Kol Fenerbahçe'nin puan alması için elinden geleni yaptı! Ben bunu söylemek zorundayım! Hakem hocaları değerlendirir. 32 senelik gazeteci olarak ben hakemden kokuyu alırım. Yasin Kol'dan pis kokular geldi. Fenerbahçe lehine ceza sahası önünden öyle bir faul çaldı ki. Fenerbahçe'nin haram puan kazanmasını ben istemem. Bütün ikili mücadelelerde Fenerbahçe lehine çaldı düdükleri" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip
Beşiktaş'tan Survivor temalı olay klip
CHP'liler genel merkez önüne akın etti! Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrası çağrı yapılmıştı
CHP'liler genel merkez önüne akın etti! Özgür Özel'e yumruklu saldırı sonrası çağrı yapılmıştı
Uzak Şehir dizisine büyük rakip!
Uzak Şehir dizisine büyük rakip!
Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri
Emre Bol'dan hakem Yasin Kol'a eleştiri
Bingöl’de motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı
Bingöl’de motosiklet çalan 3 şüpheli yakalandı