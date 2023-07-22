Emre Can imzayı attı

Editör: Ufuk Cingöz

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Türk asıllı Alman futbolcusu Emre Can ile sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Alman ekibi yıldız futbolcu ile 2026’ya kadar sözleşme imzaladı.

"BENDEN NE BEKLENDİĞİNİ GÖSTERDİM"

İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Emre Can, "Dortmund'da kendimi çok rahat hissediyorum. Son birkaç ayda taraftarların benden ne beklediğini gösterdim. Sezonun ikinci yarısındaki gibi veya daha iyi oynamak benim ölçütüm olmalı. Burada kalmak, çok çalışmak ve takımın hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.