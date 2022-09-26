Büyük umutlarla Barcelona'ya gitmişti. Hüsran oldu

İspanyol basınında yer alan haberde, 18 yaşındaki futbolcunun, Rafael Marquez'in ekibinde geride kalan 5 maçta sadece 6 dakika süre aldığı aktarıldı.

Emre'nin şu ana kadarki performansıyla, Barcelona'da en kötü başlangıcı yapan ikinci isim olduğu belirtildi.

Barcelona, Eylül 2021'de Emre Demir için Kayserispor'a 2 milyon euro ödemişti. Genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda ise kiralık olarak Kayserispor formasını giymeye devam etmişti.