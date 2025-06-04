Emre Demir'i Boluspor transfer etmek istiyor

Emre Demir'i Boluspor transfer etmek istiyor

Boluspor gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isterken hedefteki isim Emre Demir.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Emre Demir Boluspor'un radarına girdi. Genç oyuncunun transferi için Boluspor istekli görünüyor. Geçtiğimiz sezon Sakaryaspor'da kiralık olarak oynayan Emre Demir 9 gol kaydetti.

BOLUSPOR İSTİYOR

Bonservisi Fenerbahçe'de olan Emre Demir son üç sezondur kiralık olarak başka takımlara gidiyor. Boluspor ise geçen sezon Galatasaray'dan kiraladığı Siraçhan Nas'ın performansından memnun değil. 10 numara için favori Emre Demir'in transferi. Demir Kayserispor'da forma giyerken dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş ancak beklenen patlamayı gerçekleştirememişti.

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