Emre Kaplan'ı darp eden saldırgan tutuklandı

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Emre Kaplan'ı darp eden saldırgan tutuklandı

Trendyol Süper Lig'de, dün akşam oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin sonrasında Galatasaray spor muhabiri Emre Kaplan'ı darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Galatasaray-Beşiktaş futbol müsabakasının sona ermesinin ardından RAMS Park önünde basın mensuplarının bulunduğu alanda yaşanan olaylara müdahale etti.

Yaşanan arbedede aldığı darbe nedeniyle yüzünde kanama oluşan spor muhabiri Emre Kaplan, alandaki ambulansla hastaneye sevk edildi.

Araştırmalarda, Kaplan'ı darbeden şüphelinin S.G. olduğu belirlendi.

Yakalanıp gözaltına alınan S.G. hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulandı.

Şüpheli S.G, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın uğradığı fiziki saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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