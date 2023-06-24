Emre Kılınç Süper Lig ekibinin radarında. Ankaragücü'ne rakip oldu

Galatasaray'dan geçtiğimiz sezon kiralık olarak MKE Ankaragücü'ne transfer olan Emre Kılınç'a Süper Lig'den talip çıktı.

SAMSUNSPOR EMRE'YE TALİP OLDU

DHA'nın haberine göre; Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç’ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ile bir yıl sözleşmesi bulunan Emre için görüşmeler sürüyor.

SAMSUN'A RAKİP ANKARAGÜCÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un 2023-2024 sezonu için kadroda düşünmediği Emre’ye Samsunspor ile birlikte talip olan diğer kulüp ise Ankaragücü oldu. Kırmızı-beyazlılar, yerli rotasyonunu güçlendirmek için transfer etmek istediği Emre için iki aşamalı plan yapıyor. Öncelikli hedef bonservisini alabilmek. Eğer bonservisi alınamazsa kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacak.

6 GOLE DİREKT KATKI

Okan Buruk’un göreve gelmesinin ardından İstanbul ekibinde oynama şansı bulamayan Emre, geride kalan sezonun başında Ankaragücü’ne transfer oldu. Emre, Ankara ekibiyle çıktığı 32 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.