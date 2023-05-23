Emre Kocadağ'dan sert açıklama. Beşiktaş'ta flaş gelişme

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, ligin tescil edilmemesini isteyeceklerini belirtti.

Emre Kocadağ'dan sert açıklama. Beşiktaş'ta flaş gelişme

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunun tescil edilmemesini isteyeceklerini resmen açıkladı.

"TESCİL EDİLMEMESİNİ İSTEYECEĞİZ"
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız." açıklamasını yaptı.

YÖNETİM UEFA'YA GİDECEK
Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Beşiktaş, UEFA'ya ilettiği talebinde Süper Lig'den Avrupa kupalarına katılacak takımları kendi kriterlerine göre belirlemesini talep etti.

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