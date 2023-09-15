Emre Kocadağ'ın cezasına indirim yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a verilen 800 bin liralık para cezasını yarıya indirdi.

KAYNAK: AA
Emre Kocadağ'ın cezasına indirim yapıldı

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın 23 Ağustos'ta kulüp resmi yayın organından yayımlanan videoda sportmenliğe aykırı hareketin yanı sıra hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle aldığı 400 bin liralık cezasının 200 bin liraya düşürülmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca 28 Ağustos'taki açıklamaları dolayısıyla PFDK'nin Kocadağ'a verdiği 400 bin liralık cezayı da yarıya indirdi. Toplamda 800 bin lira ceza verilen Kocadağ'ın cezası, böylece 400 bin liraya düşürüldü.

Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Çaykur Rizespor'un aldığı 112 bin liralık cezasını da onadı.

Galatasaray Kulübünün, TFF Yönetim Kurulu'nun 11 Temmuz tarihinde yaptığı görev dağılımına itirazını reddeden kurul, Fenerbahçe Kulübünün, Tahkim Kurulu Üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu Yedek Üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına ilişkin verilen karar için yaptığı itiraz konusunda da aynı yönde karar aldı.

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