Emre Kongar sokak röportajına yakalandı. Bir anda her şeyi söyledi

Ebru Uzun’un kanalı Sokak Kedisi isimli YouTube kanalının sokak röportajına TELE1 programcısı Prof. Dr. Emre Kongar denk geldi. Kadıköy’de vapurdan indiği sırada muhabirin yanına geldiği Kongar!a, “Seçim tarihi 14 Mayıs olarak verildi ne diyorsunuz?” sorusu sordulu.

Kongar şu yanıtı verdi:

“Tartışma yanlış yapılıyor. 14 Mayıs’ta seçim yapılabilir. Eski seçim yasasına göre yapılabilir. Yeni seçim yasasına göre yapılamaz. Özetle 6 Nisan’da çıktı seçim yasası 60 gün sonra 6 Haziran’da yeni yasaya göre seçim olabilir. TBMM seçimleri yenilerse Erdoğan’ın adaylığı söz konusu olabilir.”