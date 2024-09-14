Emre Mor Eyüpspor’a imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Emre Mor Eyüpspor’a imzayı attı

Transferin son gününde Eyüpspor’a giden Emre Mor yeni takımıyla sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu Eyüpspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Süper Lig ekiplerinden İkas Eyürpspor, Fenerbahçe’den kiraladığı Emre Mor ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Emer Mor’un transferinde kolaylık sağlayan Fenerbahçe yönetimine teşekkür etti. Kulaksız, Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynadığına dikkat çekerek, “Geçtiğimiz sezon istediği performansı yakalayamadığını düşünüyor. Biz kendisine burada yeni bir sayfa açma fırsatı verdik. Kendisi de buraya son derece özverili, heyecanlı ve enerjisi yüksek bir şekilde geldi. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni takımıyla sözleşme imzalayan Emre Mor ise yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yeni bir sayfa açtım. ikas Eyüpspor için en iyisini yapmaya çalışacağım. Bana tekrardan kendimi kanıtlama fırsatı verdiği için Eyüpspor Kulübü’ne teşekkür ederim.”

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