Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Emre Mor'dan kötü haber geldi. Emre Mor'un sakatlığı sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Emre Mor'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin geride bıraktığımız sezon başında transfer ettiği Emre Mor'dan Sarı-Lacivertlilere kötü haber.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turundaki Zimbru maçında sakatlanan Emre Mor'un durumu belli oldu. Yapılan tetkiklerde başarılı futbolcuda stres kırığı tespit edildi.

EMRE MOR EN AZ 1 AY YOK
Emre Mor'un kırık bölgesi alçıya alınırken, 26 yaşındaki futbolcunun en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

41 MAÇTA, 6 GOL VE 3 ASİST ÜRETTİ
2022-23 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 41 maçta boy gösteren Emre Mor, 6 gol 3 asistlik skor katkısı vermişti.

Fenerbahçe, Emre Mor'un bonservisini Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro karşılığında almıştı.

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