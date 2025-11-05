Fenerbahçe'nin geirde kalan sezon Eyüpspor'a kiraladığı ancak İstanbul ekibinde çok forma şansı bulamayan Emre Mor, sarı-lacivertlilere geri dönmüştü. Tecrübeli oyuncu, Kanarya'da bu sezon hiç süre bulamazken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

EMRE MOR SOSYAL MEDYADA SECCADELİ PAYLAŞIM YAPTI

Mayıs ayından bu yana herhangi bir resmi maça çıkmayan Emre Mor, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mor, paylaşımında "En iyi ilaç. Elhamdülillah" sözlerine yer verdi.

İşte o paylaşım;