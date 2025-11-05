Fenerbahçe'nin geirde kalan sezon Eyüpspor'a kiraladığı ancak İstanbul ekibinde çok forma şansı bulamayan Emre Mor, sarı-lacivertlilere geri dönmüştü. Tecrübeli oyuncu, Kanarya'da bu sezon hiç süre bulamazken, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

EMRE MOR SOSYAL MEDYADA SECCADELİ PAYLAŞIM YAPTI

Mayıs ayından bu yana herhangi bir resmi maça çıkmayan Emre Mor, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Mor, paylaşımında "En iyi ilaç. Elhamdülillah" sözlerine yer verdi.

Bizzat kendisi açıkladı! Merih Demiral transferi resmen bitti: Fenerbahçe...Bizzat kendisi açıkladı! Merih Demiral transferi resmen bitti: Fenerbahçe...Spor

İşte o paylaşım;

Emre Mor'dan seccadeli paylaşım! - Resim : 2

Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! En yakınındaki isim açıkladıFatih Terim'in yeni takımı belli oldu! En yakınındaki isim açıkladıSpor
Beşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı! Jhon Duran yatan primle öyle bir şey yaptı ki: Tüm camia ayakta alkışladıBeşiktaş derbisinde galibiyet golünü atmıştı! Jhon Duran yatan primle öyle bir şey yaptı ki: Tüm camia ayakta alkışladıSpor
Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilmişti! Sergen Yalçın'dan büyük itiraf: Psikolojimiz iyi değilFenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilmişti! Sergen Yalçın'dan büyük itiraf: Psikolojimiz iyi değilSpor